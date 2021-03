Industrie gegen „überzogene“ FFP2-Maskenpflicht

Der Obmann der Bundessparte Industrie in der Wirtschaftskammer, Siegfried Menz, sprach gar von einem „Maskentanz“. Laut den Industrievertretern seien in ihren Bereichen keine Corona-Cluster zu erkennen. „Wir würden um 20 Prozent mehr Fachpersonal benötigen. Da dieses Personal kurzfristig nicht zu kriegen ist, wären Produktionskürzungen um ein Fünftel unumgänglich“, warnte er in einer Aussendung.