Lockdown: Was die „Osterruhe“ konkret bedeutet

Für manche Wiener, Niederösterreicher und Burgenländer dürfte das Osterfest heuer besonders ruhig werden - denn dank der von der Bundesregierung in Abstimmung mit den Landeschefs angeordneten „Osterruhe“ geht der Osten Österreichs in einen verschärften Lockdown. Was die am Mittwochabend verkündeten Maßnahmen konkret bedeuten, lesen Sie hier.