Virus-Schutz in Firmen mit 220 Teststraßen

Die Krise hat die Sozialpartnerschaft noch mehr zusammengeschweißt“, ist Helmut Schwarzl, Spartenobmann der Industrie in der NÖ-Wirtschaftskammer felsenfest überzeugt. Das manifestiere sich in den gemeinsamen Bemühungen, die Corona-Pandemie einzudämmen. So haben mehr als 220 Betriebe im ganzen Land eigene Teststraßen für ihre Mitarbeiter aufgebaut.