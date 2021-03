Ludwig: „Abstand auch beim Rauchen im Innenhof“

Das Tragen einer FFP2-Maske ist bislang im Handel, in Öffis oder auch in Amtsgebäuden verpflichtend - ab sofort wird es das nun auch in den Büros Ostösterreichs sein. Für Betriebe wird der Coronatests ein Mal pro Woche verpflichtend, alternativ soll das Homeoffice weiter intensiviert werden, betonte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) mit den drei Landeshauptleuten Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), Michael Ludwig und Hans Peter Doskozil (beide SPÖ) am Mittwochabend.