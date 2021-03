Im Bezirk Spittal an der Drau drohen Sperren

Von 341 auf 384 ist die Zahl der Sieben-Tage-Inzidenz im Bezirk von Dienstag auf Mittwoch geklettert. „Steigt diese weiter an und hat den Grenzwert von 400 erreicht, treten die vom Bund und Land geregelten Schutzmaßnahmen in Kraft“, bestätigt Gerd Kurath vom Landespressedienst. So könnte es wie in Zlan zu Ausreisekontrollen und in stark betroffene Gemeinden sogar zu lokalen Sperren kommen.