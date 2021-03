OGH: Peugeot hat Macht gegen Händler missbraucht

Das Bundesgremium Fahrzeughandel und die Bundesinnung der Fahrzeugtechnik innerhalb WKÖ, der Verband österreichischer Kraftfahrzeugbetriebe (VÖK) und der Klub der Österreichischen Peugeot-Händler begrüßen die Entscheidung als „Durchbruch in ihren jahrzehntelangen Bemühungen um mehr Fairness in der Hersteller-Händler-Beziehung in Österreich und Europa“. Gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Umbrüche und Herausforderungen sei nun der Weg frei für ein neues partnerschaftliches Miteinander in der Automobilbranche.