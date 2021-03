Queen-Enkelin brachte Baby im Badezimmer zur Welt

Hebamme war in der Nähe

Das Paar hat noch die siebenjährige Tochter Mia und die zweijährige Tochter Lena, für die schon ein Babysitter für die Zeit, in der Tindall mit seiner Frau im Krankenhaus sein sollte, organisiert war. Doch der Kleine hätte einfach nicht mehr warten wollen. Zum Glück konnte die Hebamme, die sie eigentlich in der Klinik hätten treffen sollen, schnell zu ihnen kommen, weil sie gerade in der Nähe war. Sie sei angekommen, als es gerade losging.