„Jetzt müssen wir die Wirtschaft ankurbeln“

Mit dem „Zukunftsplan Burgenland“ hat die Landesregierung vor einem Jahr den politischen Fahrplan für die folgenden Jahre festgelegt. „Gesagt. Getan. Burgenland“, lautet jetzt der Titel des 28-seitigen Rechenschaftsberichtes. Doskozil will von seinen Landsleuten an konkreten Ergebnissen gemessen werden. „Jeder soll genau nachvollziehen können, ob die Regierung hält, was sie zu Beginn verspricht“, betont der Landeshauptmann. An den Leitthemen der Regierungsarbeit hält er fest, Stichwort „1700 Euro netto Mindestlohn“. Die Gemeinden sind mittlerweile ermächtigt, diese „faire Bezahlung“ umzusetzen. Alles nach Plan läuft laut Doskozil ebenso im Bereich Pflege. „250 betreuende Angehörige sind in der Holding bereits beschäftigt“, teilt der Sozialdemokrat mit. Gelungen sei der Startschuss für die „Bio-Wende“. Gesunde Ernährung zu einem leistbaren Preis, so die Richtlinie.