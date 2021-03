10.000 Euro auch für die Mitarbeiter, die bleiben

Erweiterte Altersteilzeit in Verhandlung

Schließlich will Wolf eine breite Unterstützung von seinen zukünftigen Mitarbeitern für die Pläne haben, mit denen zumindest 1460 Jobs gerettet werden sollen, darunter jene von 150 Lehrlingen. Will am Verhandlungstisch bis Freitagmittag tatsächlich alles geklärt sein, drängt die Zeit. So wird derzeit auch über eine erweiterte Altersteilzeit gesprochen, die 133 Beschäftigte auffangen würde. Was soweit bereits fix ist: Allen Beschäftigten, die das Angebot annehmen, unter Wolf weiter in Steyr zu arbeiten, wird zugesichert, dass es keinen höheren Einkommensverlust geben kann als 15 Prozent vom jetzigen Netto-Bezug.