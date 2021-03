MAN-Steyr: Wohl Vorentscheidung für Wolf gefallen

Betriebsversammlung am 26. März

Schwarz verwies auf die Betriebsversammlung, die nun am 26. März stattfinden soll und bei der Vorstand, Gewerkschaft und Wolf ihre Vorstellungen präsentieren können. Eineinhalb Wochen später sollen die Beschäftigten in einer geheimen Urabstimmung ihre Entscheidung treffen. Die Belegschaftsvertretung hofft nach wie vor, dass es zu Verhandlungen mit der Investorengruppe rund um Egger kommt.