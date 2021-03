Salma Hayek begeistert ihre Fans im Badeanzug

„Umwerfend“, „wunderschön“. Salma Hayek versetzt auf Instagram wieder einmal alle in Entzücken. Die 54-jährige Schauspielerin postete am Wochenende ein Foto von sich in einem tief dekolletierten Einteiler auf einer Terrasse über dem Meer. Dass sie zu den Frust- und Lust-Essern gehört, mag man ihr beim Anblick ihrer Traumfigur kaum glauben. Doch genau das sei sie, gestand sie gerade. Wenn sie von Emotionen, egal welcher Art überwältigt werde, müsse sie essen.