Johnny Depp: Einbrecher am Pool und unter Dusche

Am alarmierten Nachbarn des Stars die Polizei. Laut „TMZ“ hatte sich ein Obdachloser am Pool des Anwesens gesonnt. Als die Polizisten eintrafen, sprang der Mann über einen Zaun und floh. In derselben Nacht ging ein weiterer Notruf bei der Polizei ein - diesmal kam er von einem Mitarbeiter von Depps Security. Jemand hatte einen geräuschlosen Alarm im Haus ausgelöst. Diesmal erwischten die Polizisten den Eindringling in flagranti. Er duschte gerade im Badezimmer des „Piraten der Karibik“. Die Cops mussten die verschlossene WC-Tür aufbrechen und führten den Mann ab. Der hatte sich vorher an Johnnys Bar bedient und sich einen Drink gemacht.