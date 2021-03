Helfer appellieren an Vernunft der Bürger

Die größte heimische Hilfsorganisation, das Rote Kreuz, appelliert daher jetzt an die Menschen, sich an die Covid-Schutzmaßnahmen zu halten: „Wir merken es leider. Corona ist präsenter denn je und immer mehr Leute erkranken. Aber jeder einzelne von uns kann etwas tun um sich selbst, Familie, Freunde und Kollegen zu schützen.“ In die gleiche Kerbe schlägt auch der Krankenhausbetreiber Krages. „Jeder Einzelne hat es in der Hand, mit seinem Verhalten zu helfen, das medizinische System vor der Überlastung zu schützen“, betont ein Sprecher.