Donau-Wasser für Seeregion

Hier kommt Ungarn ins Spiel. Bei den Nachbarn gibt es bereits einen zehn Kilometer langen Bewässerungsgraben in den Hansag. Dieser soll nun bis zur Grenze verlängert werden. Das Burgenland beteiligt sich mit drei Millionen Euro an dem Bau und hat so in Zukunft die Möglichkeit, ebenfalls Wasser aus der Moson-Donau, einem Seitenarm der Donau, ins Gebiet zu leiten. Wie das genau bewerkstelligt wird, muss jetzt ausgearbeitet werden.