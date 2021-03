Peugeot 308: Schicker Hightech-Säbelzahntiger

Außerdem werden zwei Plug-in-Hybride angeboten. Das Topmodell Peugeot 308 Hybrid 225 e-EAT8 hat einen 181 starken „Pure-Tech“-Motor unter der Haube, am Getriebe sitzt zusätzlich ein 81-kW-Elektromotor. Die Systemleistung beträgt 225 PS. Gleich aufgebaut ist der schwächere Hybrid namens 180 e-EAT8. Einziger Unterschied ist, dass der Benziner lediglich 150 PS leistet, was zu einer auf 180 PS reduzierten Systemleistung führt. Die beiden Fronttriebler versprechen eine WLTP-Reichweite von an die 60 Kilometer.