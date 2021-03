Glückliches Ende der Linzer „Hup-Affäre“

Ende gut, alles gut! In Luft aufgelöst haben sich die angedrohten 18 Tage Ersatzarrest für einmal Hupen am Linzer Hauptplatz. Wie berichtet, hatte Christoph Breit aus Enns diese Strafandrohung erhalten, falls er nicht 40 Euro in die Staatskasse zahle. Er hat berufen und die Polizei hat das Verfahren nun eingestellt.