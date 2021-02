18 Tage Haft für einmal hupen in Linz

„Was soll das?“

Jetzt kam Post vom Amt. Die Strafverfügung hat es in sich. Weniger die 40 €, dafür die 18 Tage Ersatzfreiheitsstrafe für das „Abgeben von Schallzeichen, obwohl es die Verkehrssicherheit nicht erforderte“! „Ich darf als Barkeeper derzeit nicht arbeiten, aber was soll denn das?“, fragt Breit, der den Strafzettel bekämpfen will.