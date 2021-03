Immer weniger Fleischhauer im Land

Während der Corona-Krise habe sich die Situation noch verschärft, so Hatwagner: „Wir hatten durch das Schließen von Gastronomie und Hotels sowie der Schulen und Kindergärten mit Umsatzrückgängen von bis zu 60 Prozent zu kämpfen. Dazu kommt, dass viele Kunden ihren wöchentlichen Einkauf in der Krise generell nicht in verschiedenen Geschäften tätigen, sondern auf einen großen Anbieter konzentrieren.“ Die Branche versuche nun, mit verstärkter Werbung und Qualität gegenzusteuern.