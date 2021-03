Frauenpolitik für die Zukunft

Um einen besseren Einblick in die Lebensrealitäten der Burgenländerinnen zu bekommen, sollen in den kommenden Monaten Fragebögen an alle Haushalte verschickt werden. „Durch die Einbeziehung der gesamten Bevölkerung erhoffen wir uns einen offenen Diskurs und können so die Strategie weiterentwickeln“, so Eisenkopf.