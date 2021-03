Villacher Bier zieht Bilanz, hofft auf Gastronomie

Keine Fassbiere mehr

Vor allem beim Fassbier: 170 Millionen Krügerl weniger wurden 2020 gezapft. „Wir füllen in Kärnten kein Bier mehr in Fässer ab“, erklärt Thomas Santler von Villacher Bier. Der Bierbedarf daheim sei zwar um zehn Prozent gestiegen. Der Flaschen- und Dosenverbrauch geht also gut, kann aber die gesperrte Gastronomie nicht aufwiegen.