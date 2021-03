Nokia streicht weltweit bis zu 10.000 Stellen

Für die Restrukturierungen will er 600 bis 700 Millionen Euro in die Hand nehmen. Dem stehen Einsparungen von 600 Millionen Euro bis Ende 2023 gegenüber. „Entscheidungen, die potenzielle Auswirkungen auf unsere Mitarbeiter haben können, werden nie leichtfertig getroffen“, so Lundmark. Doch Nokia strebe in seinen vier Sparten die Technologieführerschaft an. Daher müsse der Konzern in die Produktqualität und Wettbewerbsfähigkeit investieren. Das mache Kostensenkungen unumgänglich.