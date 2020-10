Ericsson verdient prächtig am 5G-Ausbau in China

Der Aufbau des neuen Mobilfunkstandards 5G in China hat dem schwedischen Netzwerkausrüster Ericsson zu einem Gewinnsprung verholfen. Allerdings könnte der Ausschluss der chinesischen Konzerne Huawei und ZTE beim Aufbau der 5G-Netze in Schweden Ericsson künftig die Suppe versalzen. „Die Einführung von 5G in China war der große Treiber in diesem Quartal“, sagte Finanzvorstand Carl Mellander.