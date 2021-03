Abstand-, FFP2-Pflicht: Aber nicht alle machen mit

Angesichts des aktuell nach wie vor steigenden Trends an täglichen Neuinfektionen im Land für viele schwer zu verstehen. Nachdem am Samstag erneut die 3000er-Marke an Neuinfizierten überschritten wurde, waren es auch am Sonntag etwas mehr als 2500 neue Fälle. Ebenso stieg auch die Zahl der Hospitalisierungen weiter an. Aktuell (Stand Sonntag 9.30 Uhr) müssen 1661 Menschen aufgrund einer Coronavirus-Infektion in Spitälern behandelt werden, 360 davon auf Intensivstationen.