Eddie Murphy hat noch nie eine Windel gewechselt

Eddie Murphy ist 59, sein Alter sieht man ihm allerdings noch nicht an. Angesprochen auf sein Schönheitsgeheimnis erklärte er jetzt im Interview mit der „Bild am Sonntag“: „Viel lachen, das Leben nicht immer so ernst nehmen. Komiker altern nicht wie andere Menschen. Wir lachen viel. Und Lachen hält bekanntlich jung. Ich bin das beste Beispiel dafür.“