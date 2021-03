Party aufgelöst: 300 feierten am Wiener Yppenplatz

Die Wiener Polizei musste am Samstagnachmittag eine Veranstaltung mit rund 300 Teilnehmern in Ottakring auflösen. Am Yppenplatz wurde getanzt, Live-Musik spielte und die Corona-Regeln schienen wohl etwas in Vergessenheit geraten zu sein. Es kam zu 41 Identitätsfeststellungen und mehreren Anzeigen.