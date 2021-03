Mayim Bialik: „Esse, damit ich nichts fühlen muss“

„Seit zwei Jahren in Genesung“

„Das ist das erste Mal, dass ich darüber spreche“, so die 45-Jährige, die ihre Karriere mit der Familienserie „Blossom“ startete. „Die Leute sagen: ,Warum bist du so übergewichtig?‘ Nun, weil ich zwanghafter Überesser bin und nicht nur magersüchtig und einschränkend bin“, erklärte sie mit einem Lachen.