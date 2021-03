Kärntner organisierte die Wüstenrallye in Dubai

„Vor dem Abflug musste ich einen international gültigen Corona-Test machen. Über Kairo ging’s dann nach Dubai. Beide Flieger waren voll, auch auf den Flughäfen war viel los.“ Am Airport Dubai wurde Singer erneut getestet, wurde für kurze Zeit auch in Quarantäne geschickt. Die verbrachte er in seinem Hotel. „Essen und Getränke kamen direkt vor die Zimmertür. Als das negative Ergebnis vorlag, gab es keine Probleme mehr.“