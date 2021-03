Kärntner Paketzusteller log bei Contact-Tracing

Verantwortungslos verhalten hat sich ein Paketzusteller, als er im Juli typische Corona-Symptome aufwies. Er ließ sich zwar unwillig testen, hielt aber die Quarantäne bis zur Auswertung nicht ein: Er begleitete sogar einen Kollegen bei der Arbeit. Er wurde am Freitag am Landesgericht Klagenfurt verurteilt (vier Monate bedingt plus Geldstrafe - nicht rechtskräftig).