Hickhack wegen Testregion-Absage

Weil Vorarlberg und nicht das Burgenland das Rennen als Testregion für eine Öffnung gemacht hat, übt die Wirtschaftskammer jetzt Kritik. „Die heimischen Betriebe wären gut vorbereitet gewesen. Leider hat die SPÖ-Landespolitik mit ihrer ständigen Kritik an der Bundesregierung jede Verlässlichkeit und alles Vertrauen verspielt“, bedauert Präsident Peter Nemeth. Das sei ein großer Schaden für die Wirtschaft und das Image des Burgenlandes, so Nemeth. Die SPÖ weist die Kritik zurück. Der Präsident lasse sich vor den türkisen Karren spannen, meint SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich. Zudem sei die Kammer bei der Unterstützung der Betriebe – trotz hoher Rücklagen – kaum in Erscheinung getreten, meint der Politiker.