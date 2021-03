Reiseveranstalter wollte Solidaritätsbeitrag

Eine Venedig-Reise samt Opernbesuch hatten Friederike G. aus Niederösterreich und ihre Freunde für April 2020 gebucht und dafür je rund 400 Euro angezahlt. Doch die Kulturreise fiel Corona zum Opfer. Deshalb wollte der auf Opernreisen spezialisierte Veranstalter den Pensionisten Gutscheine ausstellen. „Weil wir damit nicht einverstanden waren, bot man zwar eine Rückzahlung an. Pro Person wollte man jedoch einen Solidaritätsbeitrag von 181,50 Euro einbehalten“, ärgerte sich Frau G. Eine Umbuchung kam nicht in Frage, sei doch u. a. ein Opernbesuch in Wien angeboten worden. Da sich weiter keine Lösung fand, baten die Leser um Unterstützung.