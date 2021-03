„Stargate“-Star Cliff Simon nach Kite-Unfall tot

Simon war „echtes Original und Abenteurer“

Ihr Ehemann sei so viel mehr als nur ein Schauspieler gewesen, erklärte die trauernde Witwe. Er war „ein echtes Original, Abenteurer, Segler, Schwimmer, Tänzer, Autor“, schrieb sie in dem Statement. Er habe in ihrem Leben eine Lücke hinterlassen und dennoch sei es für sie eine Gnade, dass Cliff am Strand und damit in der Nähe des Wassers, das er so liebte, gestorben sei.