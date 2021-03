Drew Barrymore schmeißt hin: Keine Filme mehr!

Weltberühmter Kinderstar

Drew Barrymore spielte ihre erste Rolle mit zehn Monaten in einem Werbespot. Mit sieben Jahren wurde sie als kleine Gertie in dem Film „E. T.“ weltberühmt. Ihr früher Ruhm führten sie in die Alkohol- und Kokainsucht. Ihre Mutter steckte sie mit 13 Jahren in die Psychiatrie, weil sie „außer Kontrolle“ war, wie die Schauspielerin erst kürzlich verriet.