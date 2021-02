Drew Barrymore war über ein Jahr in Psychiatrie

Mit nur sieben Jahren wurde Drew Barrymore durch ihre Rolle der Gertie in Steven Spielbergs „E.T.“ zum gefeierten Kinderstar. Was danach folgte, war eine Kindheit voller Drogen, Alkohol und Skandale. In einem Interview mit Radio-Moderator Howard Stern gab die Schauspielerin nun ein weiteres schockierendes Detail preis. Sie wurde mit nur 13 Jahren von ihrer Mutter in die geschlossene Psychiatrie eingewiesen. „Ich war außer Kontrolle“, gab die heute 46-Jährige zu.