Ostern bei Lugners: „Nicht zu viele Häschen jagen“

Also ganz wurst ist es Christina „Mausi“ Lugner dann doch nicht, was ihr Ex-Ehemann und Vater ihrer Tochter, Richard Lugner, so treibt. Es war ihr ein Anliegen, dass sie ihm beim idyllischen Oster-Basteln in der alten Familien-Villa in Wien dann doch die Meinung geigt. Denn der tierische Verschleiß sollte auch für ihn Grenzen haben.