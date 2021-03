McCarthy: Hasserfüllte Menschen sind geisteskrank

Hasserfüllte Menschen geisteskrank?

McCarthy hofft laut „Enterpress News“, dass es in den nächsten zehn Jahren eine wissenschaftliche Erklärung geben wird, warum Menschen so hasserfüllt und wütend geworden sind. Sie selbst vermutet jedenfalls eine Art Geisteskrankheit dahinter: „Schauen Sie sich doch nur mal das ganze QAnon-Zeugs (eine Person oder Gruppe, die für Verbreitung von Verschwörungstheorien im Netz verantwortlich ist, Anm.) an, dass Pizzen dafür stehen, dass man Babys frisst und dann eben mal zum Mars und zurück fliegt. Es könnte durchaus eine Erklärung sein.“ Deshalb rät sie den Verschwörungstheoretikern und Hatern, so schnell es geht, einen Arzt aufzusuchen.