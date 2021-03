Steirer klaute in Kärnten für Freund Kennzeichen

Beide holten den gebrauchten BMW in Neusiedl am See ab, montierten die Kärntner Kennzeichen und fuhren los. Die Strafe folgte auf der Mattersburger Schnellstraße: Sie wurden wegen Rasens von der Polizei erwischt. Der 22-Jährige gestand den Diebstahl und gab auch an, dass er die Nummerntafeln daheim vernichten wollte. Die beiden Steirer wurden angezeigt.