Gut erhaltenes Wisent-Skelett am Kasberg entdeckt

Das genaue Alter des Schädels wird noch bestimmt. „Der Wisent wird auch Europäischer Bison genannt und lebte in freier Wildbahn in unseren Breiten bis in das frühe Mittelalter. Die Tiere konnten um die Jahrhundertwende nur knapp vor dem Aussterben bewahrt werden“, erklärte Biologin Teresa Schaer in einer Pressekonferenz am Dienstag in Grünau im Almtal. „Heute leben geringe Populationen unter anderem im Nationalpark Bialowieza an der polnisch-weißrussischen Grenze, in Deutschland im Rothaargebirge, in Nord-Ost-Rumänien sowie in einigen Zoos und Wildparks“, ergänzte sie.