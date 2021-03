Glyphosat-„Schlacht“ auf Feldern und im Parlament

Restbestände dürfen bis 15. Dezember verkauft werden

Doch laut Bauernbundpräsident Georg Strasser habe die EU-Kommission in einer Stellungnahme unmissverständlich festgehalten, dass ein heimisches Totalverbot nicht mit EU-Recht vereinbar sei. Gerade deswegen sieht er den Teilbann als ersten Erfolg. Denn bereits ab Sommer ist in Österreich der Verkauf des Pestizids an private Anwender untersagt - Restbestände dürfen noch bis 15. Dezember ausgegeben werden.