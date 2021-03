Frau kann alles schaffen

Schon kurz nach der Gründung belieferte Wallner mit ihren „Gemüseraritäten“ Sterneköche wie Max Stiegl oder Paul Ivic. Letzterer unterstützte die Landwirtin auch im vergangenen Frühjahr, als die Lieferungen an die Gastronomie ein abruptes Ende fanden. Die Idee des „Gemüsekisterls“ war geboren. Seit rund einem Jahr wird frisches Gemüse auch an private Haushalte geliefert. „Das Angebot wurde so gut angenommen. Es war wirklich überwältigend“, freut sich Wallner. Das Konzept hat sich bewährt und half der feschen Burgenländerin nicht nur über die Krise, sondern ist nun fixer Bestandteil des Betriebs. Geliefert wird, jeweils am Sonntag, in den Norden des Burgenlandes, nach Niederösterreich sowie in den Großteil von Wien.