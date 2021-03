Weltmeisterin werden ist Neles großes Ziel!

Die Schule kommt nicht zu kurz. „Ich besuche das Sport-Borg in Lienz“, so die 15-Jährige aus St. Lorenzen bei einer weiteren Foto-Pause auf Neles Trainingsstrecke hinauf zur Lackenalm hoch über dem Lesachtal. Wie alle Schüler in Österreich ist Nele aktuell coronabedingt nur zwei Tage in der Schule; den Rest der Zeit ist Distance Learning angesagt.