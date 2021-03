Eine mittelalterliche Insel im Ried

er auf der A14 auf Höhe Koblach unterwegs ist, hat sie vielleicht schon gesehen - die Ruinen einer einst mächtigen Burg, die zwischen Baumstämmen am Schlossberg emporragen. Im Sommer sind die Überreste des historischen Gebäudes abgeschirmt vom üppigen Blätterdach der Bäume. Aber im Winter und in den Übergangszeiten, wenn die Landschaft nackt und kahl wirkt, sind die Umrisse der Ruine schemenhaft auszumachen, wie ein Geist aus vergangenen Tagen. Auch der Schlosshügel selbst ist ein besonderer Ort - nämlich ein Zeugnis für die Entstehung der Alpen vor Millionen von Jahren, als die Erde in Bewegung war und es zu Verschiebungen, Faltenbildungen und Abbrüchen der Erdoberfläche kam. Der Kumma und der Schlosswaldhügel sind Teil einer solchen Falte, die vom Hohen Kasten bis zur Hohen Kugel verläuft.