YouTube will Trumps Konto noch nicht freigeben

Gewöhnlicher Nutzer

Wojcicki kündigte an, nach einer Wiederfreigabe von Trumps Konto werde für diesen dasselbe Verfahren gelten wie für alle anderen YouTube-Nutzer. So dürfe auf der Plattform niemand zur Gewalt anstacheln oder die Glaubwürdigkeit von Wahlergebnissen fälschlich in Zweifel ziehen. Wenn jemand innerhalb von 90 Tagen dreimal gegen diese Regeln verstoße, werde dessen Konto gelöscht.