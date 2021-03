Plan für neue Attacke auf Kapitol aufgeflogen

Radikale Trump-Anhänger hatten am 6. Jänner das Kapitol gestürmt. An dem Tag sollte das Parlament den Wahlsieg von Joe Biden bei der Präsidentschaftswahl vom 3. November endgültig bestätigen. An der Attacke mit fünf Toten waren Mitglieder mehrerer rechtsextremer Gruppierungen wie der Proud Boys und der Oath Keepers beteiligt. Das Kapitol wurde in der Folge und in Vorbereitung auf Bidens Amtseinführung am 20. Jänner massiv abgesichert. Der Parlamentskomplex wurde weiträumig mit einem hohen Zaun abgesperrt, Tausende Nationalgardisten wurden entsandt.