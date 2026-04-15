Alphaville geht gegen Songnutzung durch Trump vor

Unterzeichnet wurde das Statement mit „freundlichen Grüßen aus dem alten Europa“ und dem Namen von Alphaville-Sänger Marian Gold. Man teile Trumps politische Ansichten nicht und verabscheue sie sogar weitgehend, hieß es. Daher werde man dafür sorgen, dass dieser Beitrag unverzüglich aus dem Internet entfernt werde. Damit das Anliegen in den USA auch verstanden wird, ist der Text auf Englisch verfasst.



Hier sehen Sie das Posting der Band: