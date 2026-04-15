Alphaville geht gegen Songnutzung durch Trump vor

Die deutsche Popband Alphaville hat angekündigt, gegen die Nutzung ihres Songs „Forever Young“ durch US-Präsident Donald Trump vorzugehen. Der Republikaner hatte auf seiner Plattform Truth Social ein KI-Video gepostet, das mit dem Song unterlegt ist.
Es zeigt Animationen von Trump zu verschiedenen Zeiten, angefangen von einem Bild, das ihn im Alter von vier Jahren zeigen soll. Dagegen will die Synthie-Popband, die sich Anfang der 1980er-Jahre gegründet hat, nun vorgehen. „Wir untersagen hiermit jegliche weitere Verwendung von Alphaville-Musik durch die Republikanische Partei und ihren Präsidenten“, heißt es in einem Posting auf Instagram.
Unterzeichnet wurde das Statement mit „freundlichen Grüßen aus dem alten Europa“ und dem Namen von Alphaville-Sänger Marian Gold. Man teile Trumps politische Ansichten nicht und verabscheue sie sogar weitgehend, hieß es. Daher werde man dafür sorgen, dass dieser Beitrag unverzüglich aus dem Internet entfernt werde. Damit das Anliegen in den USA auch verstanden wird, ist der Text auf Englisch verfasst.
Hier sehen Sie das Posting der Band:
Nicht die erste Distanzierung
Alphaville war durch Songs wie „Big in Japan“ und „Forever Young“ international bekannt geworden. In den vergangenen Jahren war es eher ruhig um die Band, im September 2022 erschien das Album „Eternally Yours“.
In diesem Jahr sprach sich das Management bereits dagegen aus, Lieder der Band auf dem FPÖ-Radiosender „Austria first“ abzuspielen. Man werde nach Möglichkeit rechtlich dagegen vorgehen, hieß es. Zudem distanzierten sich die Mitglieder von der Nutzung ihrer Lieder durch die Alternative für Deutschland (AfD), dies konnte rechtlich nicht unterbunden werden.
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