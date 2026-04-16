Ausgezeichnete steirische Weine zu gewinnen!

Sie wollen Ihrer Chance auf den Gewinn eines der vier Pakete einen Boost geben? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Steirer“-Letters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es noch bis zum Teilnahmeschluss am 19. April werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.