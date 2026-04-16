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Ausgezeichnete steirische Weine zu gewinnen!

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16.04.2026 04:59
Die Weintrophy an den Tourismusschulen Bad Gleichenberg zählt zu den Höhepunkten im steirischen ...
Die Weintrophy an den Tourismusschulen Bad Gleichenberg zählt zu den Höhepunkten im steirischen Weinjahr.(Bild: Sepp Pail)
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Die Sieger der 29. Steirischen Weintrophy stehen fest! Die Expertenjury hat entschieden und aus mehr als 800 Einreichungen die besten steirischen Tröpferln auserkoren. Die „Krone“ verlost vier Finalisten-Weinpakete mit je zwölf Flaschen. 

169 steirische Winzer haben heuer über 830 Weine zur renommierten Prämierung in den Tourismusschulen Bad Gleichenberg eingereicht. Eine rund 30-köpfige Expertenjury kostete sich durch die feinen Tropfen und einigte sich zunächst auf 45 Finalisten-Weine in 15 Kategorien – und am 9. April wurden bei einem Gala-Abend in Bad Gleichenberg die Gewinner der Steirischen Weintrophy 2026 vorgestellt und durften die begehrten Trophäen entgegennehmen.

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Mit der „Krone“ Finalisten-Weine gewinnen
Wer jetzt Gusto bekommen hat und sich selbst von den Qualitäten der prämierten Rebensäfte überzeugen möchte, hat die Chance beim „Krone“-Gewinnspiel ein Paket mit Weinen der Finalisten der Weintrophy 2026 zu ergattern. Insgesamt werden vier Pakete mit je zwölf Flaschen verlost. Wir wünschen viel Freude und genussvolle Stunden beim Verkosten!

Sie wollen Ihrer Chance auf den Gewinn eines der vier Pakete einen Boost geben? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Steirer“-Letters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es noch bis zum Teilnahmeschluss am 19. April werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier

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