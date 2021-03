„Fehlwahrnehmungen“: Google um Korrektur bemüht

„Showcase“ ist eine Erweiterung von Google News, die es teilnehmenden Medien ermöglicht, ihre Inhalte vielfältiger zu präsentieren. Eine Milliarde Dollar will Google investieren - bei Medienhäusern weltweit. Denn grundsätzlich hat der Konzern schon in der Vergangenheit wenig Scheu an den Tag gelegt, Medien direkt mit beträchtlichen Förderungen zu bedenken. Mit dem Digital News Initiative Fund etwa wurden Innovationsprojekte, auch in Österreich, gefördert. Via Showcase zahlt man Medien Geld für die „Erstellung und Kuratierung hochkarätiger Inhalte für eine neue Art, Online-Nachrichten zu konsumieren“, hieß es im Oktober 2020 bei der Ankündigung.