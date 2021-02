Facebook kappt Zugang zu Nachrichten in Australien

Google drohte mit Abschaltung seiner Suchmaschine

Facebook hatte bereits im vorigen August damit gedroht, Nachrichten in Australien aus seinem Dienst zu verbannen, und diese Drohung zuletzt bei einer Senatsanhörung im Jänner wiederholt. Google hatte bei dieser Anhörung mit der Abschaltung seiner Suchmaschine in Australien gedroht. Der Internetgigant nahm in den vergangenen Tagen das Heft selbst in die Hand und schloss mehrere Vorverträge mit lokalen Medien.