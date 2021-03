754 Infizierte und ein weiterer Todesfall

Die Zahl der an Corona Erkrankten im Burgenland steigt weiter. In den vergangenen 24 Stunden wurde das Virus bei 85 Menschen nachgewiesen. Damit stieg die Zahl der aktiven Fälle auf 754 (Stand Dienstag) an. Auch ein weiterer Todesfall ist zu beklagen. Eine 83-jährige Frau aus dem Bezirk Güssing erlag der Krankheit.