„Finanzführerschein“ für Schüler angedacht

Wenn es um Wissen über Wirtschaft und Finanzen geht, gibt es in Österreich nach wie vor Aufholbedarf. Das stellt aucht ein OECD-Bericht fest. Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) will daher die Finanzbildung in Schulen forcieren. Ziel ist eine Art „Finanzbildungs-Führerschein“ und die Teilnahme am entsprechenden Modul der PISA-Studie.