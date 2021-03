Drogenlenker holte Drogenlenker bei Polizei ab

Um 16.55 Uhr fuhr ein 21-jähriger Welser mit seinem Pkw in Hörsching auf der B1 in Richtung Marchtrenk. Dabei konnte von der Außendienststreife beobachtet werden, wie dieser mit dem Mobiltelefon in der Hand telefonierte. Bei einer durchgeführten Lenker- und Fahrzeugkontrolle konnten bei ihm eindeutige Symptome einer Suchtmittelbeeinträchtigung wahrgenommen werden. Ein anschließend durchgeführter Drogenschnelltest verlief ebenfalls positiv auf THC.